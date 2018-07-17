Запчасти к станкам и оборудованию

Наш завод предлагает широкий выбор оснащения и запчастей для станков

Мы – поставщики запчастей для станков, а также комплектующих. Большой опыт работы позволяет доставлять необходимое оснащение в короткий срок в любой регион страны или ближнего зарубежья. На сайте вы найдете широкий ассортимент запчастей к сверлильным, фрезерным и токарным станкам различных моделей – от стандартных до модифицированных. Предложенные детали можно приобрести по отдельности или в сборе.

неподвижные, подвижные люнеты;

ремни зубчатые;

винты поперечные и ходовые;

коробки подач, скоростей;

фартуки;

суппорт в сборе;

токарные патроны, кулачки;

резцедержатели;

подшипники;

муфты-тормоз типа УВ, У, УД;

каретка в сборе;

шкивы;

пружины и барабаны уравновешивания;

коробка переключения скоростей для фрезерных станков.

Также у нас можно приобрести фрикционные и электромагнитные муфты, диски для них, бабки сборные, винты подач, фрикционные валы и шпиндели. Каждая деталь отвечает всем требованиям точности и надежности.

В компании можно заказать как самые распространенные запчасти для замены и ремонта, так и элементы, которые трудно найти в свободном доступе. Мы даем консультации клиентам в вопросах приобретения продукции, подскажем, какую комплектующую лучше подобрать для вашей техники или станка.

Преимущества нашего завода

За время работы производства, нашими клиентами были много известных предприятий и компаний, которые были приятно удивлены не только стоимостью, но и высокому качеству полученных заказов. Мы постоянно совершенствуем сервис, потому компания имеет такие преимущества:

быстрое оформление заказа;

доставка в короткий срок;

наличие подтверждающей документации на каждый механизм;

доставка – надежной транспортной компанией или самовывозом;

оплата – наличным и безналичным расчетом;

консультанты – специалисты в своей сфере.

Наши детали отвечают всем техническим требованиям, отлично подходят под оборудование, так как отвечают заявленным номиналам. Мы ценим своих клиентов, потому для постоянных заказчиков разработана специальная система гибких цен и различные акционные предложения.

Группы товаров

Работой нашей компании будет доволен самый требовательный покупатель, так как мы знаем толк в хорошем сервисе и поставляем только проверенную продукцию – запчасти для металлообрабатывающих станков различных типов:

запчасти для фрезерных станков. Предлагаем отдельные детали или сборки к моделям вертикальных и горизонтальных установок ВМ-127, 6Т13, 6Т12, 6Р12 и 13, а также 6Р83 и 82 и многих других. Ассортимент – муфты, поворотные головки, валы, диски, коробки подач, валы коробок скоростей;

запчасти для токарных станков. В наличии сменные элементы к таким станкам, как 16К20, 16К25, 1К62, 1К62Д, 1м63, ДИП300, 16Б16 и другие. Узлы и запчасти можно приобрести как оптом, так и в розницу. Мы предлагаем оптимальные цены на наши товары высокого качества;

запчасти для сверлильных станков. Каталог содержит множество комплектующих к таким типам агрегатов, как 2М55 и 2М57, 2А554, 2Н55, 2Н135. В продаже имеются коробчатые столы, гидропреселекторы, червячные колеса, пружины противовеса, а также головки сверлильные в сборе – все необходимое для замены неисправных механизмов.

С нашим оснащением ремонт и замена пройдут быстро, так как детали мы соберем и отправим быстро и без задержки, они полностью подойдут установке и увеличат эксплуатационный срок техники в несколько раз. На производимую продукцию мы предоставляем необходимые гарантии, так как соблюдаем технологии производства. Товары соответствуют европейским стандартам, надежные и прочные, выполнены из качественного сырья.

Продуманность до мелочей

Каталог вмещает без преувеличения самый большой ассортимент различных позиций. Детали, их габариты, материал продуманны до подробностей с учетом специфики использования. Поэтому каждый механизм – полностью рабочий, запчасть – прочная и надежная, сборка – полная, соответствующая комплекту модели агрегата.

Ассортимент поделен на категории для удобства посетителей. Также есть оснащение, которое не подходит под определенную категорию и собрано для удобства в одном разделе. В нем можно найти такие мелочи, необходимые для ремонта, как вилки переключения, шестерни, валики, тормозные ленты, роликовые опоры и педали, виброопоры, комплекты табличек с нанесенными показателями для техники.

Собственное производство

Компания имеет собственное производство, потому стоимость оснащения не завышена и может конкурировать с другими производителями. Каждая деталь изготавливается по выверенным чертежам. Над устройствами работают лучшие техники и конструкторы. Цеха полностью модернизированы, технология находится под строгим контролем, потому качество запчастей – на высоком уровне.

Отличительные черты нашей организации:

профессиональные работники соответствующих квалификационных уровней;

применение для изготовления сырья отменного качества;

высокотехнологичные станки;

многоуровневая проверка произведенных деталей;

короткие сроки изготовления.

Кроме того, наше предприятие может изготовить комплектующие для станков по эскизам клиента. Проект обговаривается до подробностей, точные чертежи проверяются и сверяются специалистами. Деталь запускается в работу после всех уточнений и утверждения окончательного чертежа. Количество оснащения – по желанию заказчика.

Также компания производит поставку новых и бывших в употреблении станков для обработки металла. Устройства тщательно проверяются мастерами, подгоняются детали, исследуются на всевозможные повреждения. Новые и б/у агрегаты станут незаменимыми помощниками в деятельности вашего производства, порадуют надежностью и большим сроком службы.

Ремонт – работа для профессионалов

Кроме поставок и изготовления деталей, компания занимается ремонтом оборудования. Цеха завода оснащены необходимой техникой для капитального или частичного ремонта станков, модификации и модернизации установок. Вне зависимости от производства агрегата, современное или времен Советского Союза, мастера сделают все возможное, чтоб вдохнуть жизнь и улучшить производительность вверенного оборудования. Почему стоит ремонтировать технику у нас:

над устройством будут работать специалисты, высококвалифицированные мастера;

починка ведется на оборудованной площадке;

полное наличие необходимых деталей;

замена и переоснащение в короткие сроки;

виды работ любой сложности – замена узлов или отдельного механизма.

При выборе капитального ремонта, будет проверен каждый механизм и элемент, замена дефектных частей на новые, более надежные и крепкие механизмы. Также проводится переоснащение аппаратуры, ее автоматизация и модернизация по желанию заказчика. После работ профессионалы вернут агрегат в обновленном виде – улучшатся внутренние составляющие, приведется в порядок внешний вид – прочистка, покраска. Осуществляется обкатка, проверка точности в рабочем состоянии.

Документация

Большинство устройств выпущены в годах прошлого столетия, потому найти ознакомительные документы часто не представляется возможным. Компания поможет решить вопросы эксплуатации агрегатов.

На сайте компании можно найти ознакомительную литературу, паспортные удостоверения и пособия по эксплуатации для устройств различных типов. Данные свидетельства помогут более подробно ознакомиться с устройствами, понять принцип их работы, тонкости и полезные качества. Паспорта помогут начинающим владельцам станков более подробно узнать обо всех составляющих частях техники, узлах и деталях, что поможет оптимизировать работу до мелочей.

Вы можете найти пособия к таким моделям токарно-винторезных установок, как 1М63, 1А62, 16К20, 1М65, 1К62 и много других. Полная документация доступна для абсолютно бесплатного скачивания. Коллекция многочисленна, потому владельцы смогут отыскать руководства для аппаратуры.

Доставка и оплата

Компания стремится соответствовать самым высоким требованиям производства и сервиса. Мы стараемся для каждого клиента, потому все делаем быстро и в более сжатые сроки, чем у конкурирующих фирм. С запчастями от нашего предприятия ремонт пройдет гладко и быстро, так как для доставки элементов и сборок мы обращаемся только к проверенным компаниям, которые несут ответственность за доставляемый груз и работают оперативно.

По желанию клиента, можно отправить товар другими транспортными фирмами или забрать покупку самостоятельно со склада завода. При выборе предложенных логистических фирм, мы оставим до отгрузочной площадки товар бесплатно. Вам не придется долго ждать, все необходимое доставят своевременно и в срок.

Мы отправляем заказы по всем регионам России – от Москвы до Карелии, от Владивостока до Смоленска. Кроме того мы отправим покупку и в страны ближнего зарубежья, так как готовы сотрудничать с клиентами из других государств. У нас действуют всевозможные формы наличного и безналичного расчета, оплата через различные банковские организации и системы денежных переводов.

Наши клиенты остаются довольны качеством продукции и оказанным сервисом. Ведь мы – надежный поставщик и производитель оснастки для станков.



